Queen-gitarist Brian May teleurgesteld in veiling spullen Freddie Mercury: ‘Het is te triest’

Martijn baalt van ruzie met Tamara in B&B Vol liefde: ‘We zijn te oud geworden om zo afscheid te nemen’

De vijf dates die Martijn (48) had in B&B Vol liefde leverden hem geen relatie op. Maar hij werd daarna wel overstelpt met reacties van vrouwen die hem best zagen zitten. Is de ‘brombeer’ van het dagelijkse tv-programma dat Nederland deze zomer in z’n greep hield nu wel in love?