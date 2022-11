Quentin Tarantino werkt aan televisieserie

update Bijna miljoen kijkers zien bekende oud-atlete met ‘mooie benen’ opduiken in Secret Duets

Ze moest haar hersenen flink laten kraken, want Tania Kross kon er gisteravond in een nieuwe aflevering van Secret Duets maar niet opkomen: wie was toch die dame achter de muur met die sportieve benen? ,,De medailles heeft ze niet gewonnen voor het zingen”, merkte presentator Jamai Loman droogjes op, zo zagen 927.000 mensen.

9:56