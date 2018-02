Quentin Tarantino zegt sorry tegen Samantha Geimer

Het interview met Stern werd afgelopen weekend afgestoft nadat Uma Thurman een boekje open deed over Tarantino en de gebeurtenissen tijdens de opnamen van Kill Bill. Ze vertelde dat ze bijna gewurgd werd door de regisseur tijdens het opnemen van een scene. Ook moest ze een stunt uitvoeren in een ondeugdelijke auto.



In het gesprek met Stern nam Tarantino het voor Polanski op, tot groot ongenoegen van Geimer. Die liet meteen al weten dat de regisseur er helemaal naast zat. Die woorden herhaalde ze afgelopen dinsdag nogmaals. ,,En ik weet zeker dat hij ook wel weet dat hij het niet bij het rechte eind heeft'', voegde ze eraan toe.



Tarantino heeft Geimer inmiddels gesproken en zijn excuses gemaakt. Hij gaf ook een verklaring aan de site IndieWire waarin hij publiekelijk door het stof gaat. ,,Vijftien jaar later realiseer ik me dat ik verkeerd zat'', laat hij weten. ,,Toen Howard het over Polanski had, wilde ik de advocaat van de duivel spelen en iets provocerends zeggen. Daarbij ging ik totaal voorbij aan de gevoelens van Geimer en dat spijt mij.''