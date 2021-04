Quo Vadis, Aïda? maakt de onmacht en ontreddering in Srebrenica voelbaar

Jos Brink Prijs dit jaar via livestream vanuit DeLaMar Theater

15 april Op zondag 30 mei worden voor de zevende keer de Jos Brink Prijzen uitgereikt. Via een livestream, live vanuit DeLaMar Theater in Amsterdam, kan iedereen thuis gratis de uitreiking bekijken. De regeringsprijs gaat elke twee jaar naar personen of organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI).