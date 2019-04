‘R. Kelly heeft leerproblemen en kan amper lezen’

Deze dragqueen in de TV Kantine zorgt voor verbazing en lof bij kijkers na onthulling

9:54 De TV Kantine had gisteravond flink wat gastacteurs die zich uitdosten als dragqueen. Zo trokken onder meer Robert ten Brink, Beau van Erven Dorens en Herman den Blijker een jurk aan en smeerden een flinke dosis make-up op. De meeste indruk maakte echter Alain Clark, die bijna onherkenbaar was als de bekende Amerikaanse dragqueen RuPaul. De ruim 1 miljoen kijkers waren lovend over zijn optreden op social media.