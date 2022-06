R. Kelly veroordeeld tot dertig jaar cel in misbruikzaak

Hoger beroep

De r&b-zanger werd vorig jaar september ook schuldig bevonden aan vrijheidsberoving, dwangarbeid en verschillende overtredingen van de Amerikaanse ‘Mann Act’, de federale wetgeving rond mensenhandel. De kans is groot dat Kelly, die alle aanklachten ontkent, in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Zijn advocaat liet na het juryoordeel al weten dat zijn cliënt dat van plan was.



De zanger wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarige vrouwen. Kelly, die sinds 2019 vastzit, staat ook nog zaken in Illnois en Minnesota te wachten. Zijn proces in 2021 was een van de meest spraakmakende zaken die voortkwamen uit de MeToo-beweging.



Voordat Kelly uit de gratie raakte, was hij een van de populairste r&b-singer-songwriters van de jaren ‘90. Hij scoorde hits als I believe I can fly en If I could turn back the hands of time. Jarenlang leek de muziekindustrie beschuldigingen tegen hem te negeren en leek hij onaantastbaar. In 2008 werd Kelly vrijgesproken in een kinderpornozaak, waarin hij werd beschuldigd van het maken van een sekstape met een minderjarige.