Raad Düsseldorf ligt dwars: concert Ed Sheeran op losse schroeven

Voorlopig afgeblazen

Loveparade

Het drama van dancefestival Loveparade in Duisburg in 2010 waarbij 21 doden vielen, speelde ook mee in de besluitvorming. Mensen kwamen destijds in de verdrukking omdat de looproutes en de doorgangen niet goed geregeld waren. De zorgen over de veiligheid van het concert van Ed Sheeran zijn daardoor groot. Morgen wordt definitief besloten of het concert doorgaat of niet.