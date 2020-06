Rachel Hazes geeft toe: ‘Ik heb niet zoveel met Monique’

Hoewel Rachel vanavond niet té diep wil ingaan op haar band met Monique, maakt ze wel duidelijk dat ze de klik niet voelt. ,,Ik heb niet zoveel met Monique. Sorry, kon ik het maar wel. Het is een goede vrouw. Alleen ja, het is ook niet aan mij. Ik gun ze hun geluk”, vertelde ze aan presentator Aran Bade. ,,Als André morgen thuiskomt met een vrouw van 80 met drie gebitten, is het ook goed”, besloot ze.



Ook over de kritiek die André de afgelopen tijd over zich heen heeft gekregen na de breuk tussen hem en Monique en zijn kortstondige relatie met Bridget Maasland, heeft Rachel wat te zeggen. ,,Dré heeft het ook over zichzelf afgeroepen. Je hoeft niet alles te laten zien, vind ik.”



Lang werd vermoed dat Andrés relatie met de zestien jaar oudere Monique Westenberg de reden was voor de onenigheid met zijn moeder, maar dat heeft André altijd ontkend. ,,Er komen momenten in je leven dat je het niet met elkaar eens bent’', zei André ooit over de ruzie met zijn moeder in het RTL-programma The Story of my Life. ,,Als je moet kiezen voor je eigen geluk of dat van een ander moet je altijd voor je eigen geluk gaan.’’