Rachel Hazes in hoger beroep in oud geschil met dochter Roxeanne

Rachel Hazes is in hoger beroep gegaan in een zaak die ze heeft aangespannen tegen haar voormalige zakenpartners. Rachel wil dat de rechtbank haar dochter Roxeanne Hazes en de voormalige zakenpartners over meer hoort dan enkel een betaling van een factuur.

Dat bevestigt Royce de Vries, de advocaat die Rachel bijstaat, na eerdere berichtgeving van Yvonne Coldeweijer. De rechtbank van Amsterdam bepaalde in juni dat Rachel haar voormalig zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël en Roxeanne alleen mocht horen over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingprogramma dat ze heeft gevolgd. De rechtbank wees de rest van het verzoek dat Rachel deed af, omdat zij er geen belang bij zou hebben. Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend, zegt De Vries.

Rachel beweert dat haar belangen niet goed zijn behartigd nadat zij een inzinking kreeg en ze mensen in 2016 een volmacht had gegeven om namens haar op te treden. Rachel stelde drie personen aan, onder wie oud-zakenpartners Van Beek en Israël. Via de volmacht, die tot begin 2018 duurde, konden ‘de zaken’ in die periode doordraaien, stelde Rachels advocaat Royce de Vries in april. Maar van de volmacht is ‘misbruik gemaakt’, zei De Vries. De gevolmachtigden zouden zichzelf ‘verrijkt’ hebben, aldus de advocaat.

Israël noemde die beweringen destijds ‘stuitend’ en ook Van Beek is het oneens met de aantijgingen aan haar adres. Roxeanne liet in april via een schriftelijke verklaring weten dat de gevolmachtigden Rachel ‘jarenlang’ hebben bijgestaan en ‘dag en nacht’ hebben geholpen. Ze noemde haar moeders verklaring ‘absurd’. Roxeanne liet eerder al meermaals weten niet te willen getuigen in de zaak om ‘geen verdere afbreuk te doen aan de reputatie’ van haar moeder.



Rachel en Roxeanne Hazes hebben al jaren geen contact meer met elkaar. Roxeanne heeft hier geen behoefte aan. De zangeres zal ook niet meedoen aan de Holland Zingt Hazes-concerten.

