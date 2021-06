Rachel Hazes reageert op column Angela de Jong: ‘Kom een keer langs’

AD-columniste Angela de Jong schreef vorige week in haar column onder meer over André Hazes en zijn vriendin Sarah van Soelen. ‘Het zit hem in de ongeëvenaarde schaamteloosheid waarop jullie te werk gaan, jongens. Echt, je moet niet onderschatten hoe het overkomt dat je daar nu staat te jubelen over je verliefdheid en het barbiepop-influencertje waar je naast mag lopen, terwijl je een paar maanden geleden nog van de daken schreeuwde hoe gelukkig je was met een ander.’



De inhoud van De Jongs column was voor de vrouw van de overleden volkszanger reden genoeg om het voor haar familie en zichzelf op te nemen. ‘Ik hoorde dat je weer eens losging over de familie Hazes. Daarom wil ik je graag te woord staan. Als jij binnenkort in de buurt bent van Amstelveen lijkt het mij enig als je dan bij mij langskomt in wat jij ‘mijn theewinkeltje’ noemt. Dan kun je zelf zien dat het niet ‘bijbeunen’ is wat we doen, maar zwaar aanpoten.’



Rachel vervolgt dat ze wegens het openen van een tweede theebar in Barcelona de komende dagen niet aanwezig zal zijn in Amstelveen. ‘Leuk he, dat het zo goed gaat.’ Dan gaat ze door naar haar volgende punt: ‘En meid, als jij mij graag advies wil geven, mag ik dat ook aan jou geven. Probeer je eens te verdiepen in de medemens voordat je dingen gaat tikken. Of iemand nou dik is of dun, opgespoten lippen heeft, lhbti is, of als iemand lekker af en toe onder de zonnebank gaat: joh, op basis waarvan moet je dan een oordeel vellen? Leven en laten leven.’



Het had Rachel fijn geleken om ‘dingen als voorbeeld aan te geven om jou een spiegel voor te houden. En laten we dan eens kijken of jij dat nou net zo fijn zou vinden als ik publiekelijk over jou kwetsende dingen zou zeggen.’ Ze eindigt haar epistel met een uitnodiging aan De Jong. ‘Ik hoop je snel te zien, de thee staat voor je klaar.’