Racoon klinkt goed, maar stelt zich te nederig op in Ahoy

UPDATE Will Smith levert lidmaat­schap Academy in na klap tijdens Os­cars-ga­la

Will Smith heeft vrijdag zijn lidmaatschap opgezegd van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, na de klap die hij zondag uitdeelde aan presentator Chris Rock tijdens het Oscars-gala en de disciplinaire procedure die de organisatie daarop tegen hem startte. Dat meldt de showbizz-website Variety op basis van een verklaring van de acteur.

2 april