Radeloze zanger Mr. Probz daagt hardnekkige stalkster voor rechter

Al bijna twee jaar zoekt de vrouw - die zich Jasmine noemt en uit Den Haag zou komen - contact met de zanger, vooral via sociale media. Maar ze zoekt hem ook op bij zijn huis en in het uitgaansleven. Tilburger Mr. Probz heeft al twee keer aangifte gedaan tegen de jonge vrouw. De politie greep vorig jaar al eens in en arresteerde haar voor stalking. Ze kreeg van de rechter een gebieds- en contactverbod van drie maanden, maar na afloop van die periode begon ze wederom berichtjes te sturen, te bellen en werd haar toon volgens de artiest steeds dreigender.

Advocaat De Vries zegt dat de zanger van Nothing really matters en Waves er dagelijks veel last van heeft, maar wil verder nog niet te veel kwijt over de zaak. ,,Het is een privékwestie.'' Het kort geding tegen de vrouw dient later deze maand bij de rechtbank in Breda. Namens haar cliënt gaat De Vries hoe dan ook een contact- en gebiedsverbod van twee jaar eisen.

Behalve haar naam en vermoedelijke woonplaats, is weinig bekend over de stalkster. Ze zou een tijdje in een begeleid wonenproject hebben gezeten en daar inmidddels weer weg zijn, zo meldt Omroep Brabant. In de rechtbankstukken staat dat de vrouw en Mr. Probz eind 2015 voor de eerste keer contact hadden. Na reacties over en weer op sociale media hadden de twee in dat jaar ook een 'vriendschappelijke ontmoeting'. Dat gebeurde nadat de vrouw volgens eigen zeggen in november 2015 uit een opvang in Amsterdam was gezet. Mr. Probz regelde vervolgens anderhalve maand onderdak voor haar in een Amsterdams hotel. Daarna stond de vrouw onaangekondigd voor zijn Amsterdamse appartement.

Fine as mess

Het ging mis toen Mr. Probz in mei 2016 het nummer Fine ass mess uitbracht. De vrouw, zo staat in de juridische papieren, dacht dat Dennis Stehr het nummer aan haar had opgedragen. Dat is, aldus de zanger, absoluut niet het geval, omdat hij het nummer al had geschreven voordat hij de eerste keer contact met haar had. De vrouw blijft volhouden dat de track wel degelijk over haar gaat: het begin van een oneindige stroom liefdesverklaringen aan Probz en ontelbare pogingen om met hem in contact te komen.

Volgens Omroep Brabant lukte het Mr. Probz niet haar nummers te blokkeren, omdat de vrouw gebruik maakte van meerdere, steeds wisselende telefoonnummers. Ze deed ook nog aangifte tegen de zanger wegens mishandeling. Maar volgens Probz heeft hij haar nooit met één vinger aangeraakt. Wel zou de stalkster hem hebben geslagen en uitgescholden. ,,Als ik je zie laat ik je niet los. als het moet met geweld want je lokt me weer uit'', stond in een van de berichten die ze naar de zanger stuurde.