Radio 10 diep door het stof na golf van kritiek op lied over coronavirus

De Chinese gemeenschap was behoorlijk verbijsterd door de sketch die twee dagen geleden te horen was op de zender. Daarin wordt opgeroepen om geen Chinese gerechten meer te eten, vanwege het coronavirus. De mailbox van Lex Gaarthuis, die het het lied van de Rotterdamse Toon uitzond, stroomde vol. ,,Dat heeft mij aan het denken gezet", reageert hij nu.



,,Een aantal mensen voelt zich gekwetst en dit raakt me en vind ik heel vervelend voor de mensen die dit aangaat. Het is uiteraard niet de bedoeling van Radio 10 en zeker ook niet van ons als makers van het programma om iemand te kwetsen met dit programma-onderdeel of te discrimineren. Dit zit niet in mij en zal er ook nooit zijn. Ik neem stellig afstand van alles wat racisme of haat is tegen wie of wat dan ook.”