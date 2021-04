Radio 538 komt met alternatief na afgelast Koningsdagfeest

In de uitzending ging Dane in op het cancelen van 538 Oranjedag, dat eigenlijk zaterdag zou plaatsvinden in Breda, maar wat werd gecanceld door burgemeester Paul Depla vanwege alle commotie die was ontstaan. ,,Heel erg jammer natuurlijk, maar alle begrip”, aldus Dane. ,,We hadden ons erop verheugd en keken ernaar uit alles goed te doen voor Fieldlab. Het was natuurlijk een experiment, vanuit het kabinet, dat dit veilig kan. Maar als die veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan moet je gewoon uitchecken.”