Radio 538 organiseert weer Koningsdagfeest in Breda

Familie Bob Saget naar rechter om te voorkomen dat meer details over zijn dood openbaar worden

De weduwe van Bob Saget neemt samen met de drie volwassen dochters van de acteur juridische stappen om verdere openbaarmaking te voorkomen van gegevens over zijn dood. De nabestaanden van de op 9 januari overleden Full House-ster stellen volgens ABC News in rechtbankdocumenten dat er geen publiek belang is om verdere documentatie over de dood van Saget te publiceren.

