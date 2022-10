Radio-dj Michiel Veenstra wordt reisleider voor de honderdste verjaardag van The Walt Disney Company

Radiomaker en Disney-kenner Michiel Veenstra zal in het voorjaar van 2023 als reisleider fungeren bij een bij reis naar Los Angeles om stil te staan bij de honderdste verjaardag van The Walt Disney Company. Deelnemers bezoeken onder zijn leiding onder meer het Disneyland Resort, maar ook historische Disney-locaties in en rond Los Angeles.

,,Veel van de beginselen van wat we nu kennen als het grote bedrijf Disney zijn te vinden in Los Angeles”, licht Veenstra toe. ,,En allemaal zijn ze gelinkt aan de bijzondere man Walt Disney. De plek waar hij met z’n broer en compagnon Roy een eerste studio opende, zijn favoriete hang-outs, de draaimolen in Griffith Park waar hij op ‘Daddy Day’ toekeek naar z’n spelende dochters en het idee kreeg voor een park waar de hele familie plezier kon beleven… Het is daar allemaal te vinden en daar gaat de reis dan ook naar toe”.

Een bezoek aan het originele, door Walt zelf bedachte en ontworpen Disneyland kan natuurlijk niet ontbreken. ,,Dit park, inmiddels in vele gedaantes over de hele wereld te vinden, ademt op heel veel plaatsen nog de unieke ideeën en ambities van Walt Disney. Tijdens speciale wandeltours leren we Disneyland zien door de ogen van Walt”.

Veenstra is een heuse Disney-fanaat en is ook te horen in de Disney-podcast D-Tales. ,,Deze reis zal voor elke Disney-fanaat een onvergetelijke ervaring worden”, belooft Veenstra. ,,Ik kijk er zelf in ieder geval nu ook al ontzettend naar uit om het Los Angeles van Walt Disney te beleven!”

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: