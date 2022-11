Radio maken op Champions League-niveau, dj Barend van Deelen is er klaar voor: ‘Altijd een grote mond’

Vorig jaar duurde Serious Request maar 5 uur, dus krijgt Amersfoort een herkansing met het Glazen Huis

Het waren vijf fan-tás-tische uren, in december 2021. Zo lang was het Glazen Huis in Amersfoort namelijk geopend voordat een lockdown alles lamlegde. Dit jaar gaat het Huis in de herkansing: opnieuw doet 3FM de stad aan.

13 september