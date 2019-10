Radio Veronica wil ‘protesterende’ Jan Smit graag podium bieden

poll Welk tv-programma moet de Gouden Televizier-Ring 2019 winnen?

11:41 In AFAS Live in Amsterdam wordt morgenavond in aanwezigheid van een groot aantal sterren het Gouden Televizier-Ring Gala 2019 gehouden. Beste Zangers, Expeditie Robinson en Chateau Meiland zijn de genomineerde programma’s die nog in de race zijn voor dé publieksprijs voor tv-programma's. Maar welk programma gaat met de hoofdprijs naar huis? Maak hier alvast je keuze!