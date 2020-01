Radiohead deelt compleet oeuvre gratis in onlinebibliotheek

Zanger Lars Koehoorn kan grapje Anouk in The Voice wel waarderen: 'Iedereen herinnert zich nu alleen nog die opmerking over de MediaMarkt’

15:27 Zanger Lars Koehoorn werd vrijdag uit The Voice of Holland gestemd. De 22-jarige Winschoter vertelt aan het Dagblad van het Noorden dat hij hoopt dat zijn deelname aan het talentenjachtprogramma pas het begin was. ,,Het is gek om te beseffen dat je voor miljoenen tv-kijkers hebt opgetreden.”