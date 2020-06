Radiomaker Daniël Dekker stapt over naar Omroep MAX

De 60-jarige radiomaker wordt bij MAX onder meer eindverantwoordelijk voor de uitzendingen van NPO Radio 5 en alle bijbehorende online activiteiten. Ook gaat hij een nieuw radioprogramma presenteren. ,,Toen Jan Slagter mij benaderde dacht ik: dit is een unieke kans; de aanbieding om na dik 30 jaar weer in een nieuwe organisatie te mogen starten”, zegt Dekker. ,,Een organisatie die zich laat omschrijven als betrokken, energiek en met kwalitatieve, onderscheidende programma’s. Ik denk dat mijn kennis en ervaring daar goed op hun plek zijn. Kennis en ervaring, die ik heb kunnen opdoen door alle kansen die ik heb gekregen bij de TROS en later AVROTROS, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb daar een fantastische tijd gehad.”

Ervaring

Slagter is ontzettend verheugd met de komst van Dekker. ,,Muziek zit in zijn dna. Ik heb hem mijn hele leven lang gevolgd, als luisteraar, maar ook als professioneel mediaman. Hij heeft een schat aan ervaring die wij goed kunnen gebruiken en hij weet in zijn programma’s en activiteiten de mensen echt te raken.”



Dekker presenteerde de afgelopen 30 jaar talloze grote radioprogramma’s op Radio 1, 2 en 3 zoals Nachtwacht, Middle of the Road Show, Nationale Hitparade, De Mega Top 50 en Wereldhits. Zestien jaar lang was hij elke werkdag te horen in De Gouden Uren en ook is hij al jaren de stem van het Muziekcafé.