De voetballer laat Mokum Magazine weten dat hij het altijd 'lekker gevonden heeft' in het buitenland te wonen. ,,Maar Estavana wil graag terug, dus als handbalman volg ik haar graag'', zegt hij met een knipoog. De twee, die sinds een paar jaar in de Deense havenstad Esbjerg wonen, hebben al een woonplaats op het oog. ,,Niet Amsterdam maar in of rondom Arnhem. In het verleden kwam ik alleen in de buurt van het Gelredome om er drie punten op te halen, maar Arnhem is echt een topstad.''