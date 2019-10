Rafael van der Vaart schrijft kinderboek: ‘Dit aanbod kon ik niet afslaan’

De sporter is een van de schrijvers van de jaarlijkse sinterklaasboekenreeks die in opdracht van Unilever een boek over de goedheiligman maakt. De titel van Rafaels boek is Sint op de kermis. ,,Voor mij is dit de eerste keer dat ik een boek schrijf. Dit aanbod kon ik zeker niet afslaan en ik vind het enorm leuk om in de wereld van kinderen te kruipen. Ik heb zelf ook twee kinderen en ik verbaas me er soms over in wat voor gedachtewereld zij zitten", aldus Rafael.



Sint op de kermis en de twee andere nog aan te kondigen boeken van andere auteurs, zijn vanaf 10 november gratis te verkrijgen bij aankoop van Unilever-artikelen in verschillende supermarkten.