Rami Malek en Scarlett Johansson presenteren Golden Globes

Niet alleen presenteren de twee acteurs de ceremonie, ze maken ook kans op prijzen. Malek is genomineerd voor zijn rol in de televisieserie Mr. Robot , waar hij al twee keer eerder voor is genomineerd. Hij won al eerder een Emmy voor zijn vertolking van de ingenieur met meerdere persoonlijkheden.

Johansson op haar beurt is genomineerd voor haar werk in de Netflix-film Marriage Story, waarin ze samen met Adam Driver te zien is. Het is de vijfde Golden Globe-nominatie voor de actrice. Marriage Story is tegelijkertijd ook de meest genomineerde film van de 77e editie van de Golden Globes, met zes nominaties.