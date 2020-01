Rámon Verkoeijen langer weg bij 3FM, ‘radiomaatje’ Timur Perlin valt in: ‘De reden is klote’

Wanneer Rámon zal terugkeren bij zijn show, is nog niet bekend. ,,Mijn oude radiomaatje Rámon vroeg me om even bij te springen en de komende tijd zijn plek in te vullen naast Mark. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. De reden is klote, maar ik duik met veel plezier weer eens de studio van 3FM in,” liet Timur weten. Samen met Verkoeijen maakte hij van 2009 tot en met 2015 Open Radio met Timur en Rámon op 3FM.