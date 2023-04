Rapper Boef mag de Verenigde Staten niet in

Rapper Boef mag de Verenigde Staten naar eigen zeggen niet meer in, omdat hij een aantal jaren geleden heeft vastgezeten. In zijn Instagram Stories schrijft de 30-jarige dat hij tot zijn grote spijt nooit Los Angeles zal zien.

‘Het is officieel, ik mag nooit Amerika in, omdat ik 12 jaar geleden vast heb gezeten’, schrijft de rapper, die met behulp van een advocaat van alles heeft geprobeerd, op zijn story. Boef zat vanaf zijn zestiende meerdere keren in de gevangenis. Waarom is niet bekend. ‘Die Amerikanen hebben me van alles laten doen: drugstest, strafblad laten vertalen, noem maar op.’

Dat mocht allemaal niet baten, want Sofiane Boussaadia zoals de rapper echt heet, komt het land toch echt niet in. ‘Kostte me ruim tienduizend euro om vervolgens heel simpel te zeggen: nee, wordt hem niet. Zeg het dan op z’n minst gelijk, in plaats van mij al die stappen te laten doen (die bijna onmogelijk waren).’

De rapper treurt vooral over één stad, zo lijkt het. ‘Nooit in me leven ga ik LA zien. Jammer man’, laat hij weten op Instagram.

