Rapper Coolio overleed aan overdosis fentanyl

Monica Geuze laat borstim­plan­ta­ten verwijde­ren: ‘Bye girls’

Monica Geuze heeft afscheid genomen van haar borstimplantaten. In een video die de presentatrice en influencer op TikTok deelt is ze vlak na de operatie te zien en houdt ze de implantaten vast. ‘Je komt net uit je narcose, maar de drang om te flexen met je old boobz is groot’, grapt ze in het filmpje.