Rapper DMX de bak in wegens belastingfraude

Ruim 1,3 miljoen kijkers zien terugkeer DNA onbekend

8:39 De terugkeer van NPO 1-programma DNA onbekend is gisteren door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Het was de eerste aflevering van het programma van presentatrice Caroline Tensen in bijna een jaar tijd.