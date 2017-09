Rapper Kempi mag onder voorwaarden de cel uit

De Helmonder wordt verdacht van zware mishandeling van zijn ex. Ook is wapenbezit ten laste gelegd: hij zou haar hebben bedreigd met een pistool. De voorwaardelijke vrijlating geldt voor drie maanden; gaat hij in die tijd opnieuw de fout in dan moet Kempi terug naar het gevang. Hij staat ondertussen wel onder toezicht van de reclassering. Volgens advocaat Justus Faber is er rekening gehouden met de persoonlijke en zakelijke belangen van Kempi. Er komt een nieuw album aan met een tournee, voorafgegaan door andere concerten en de rapper werkt aan een project met Anouk. Deze nam het op Twitter al voor hem op .

Verzet

Kempi (31) werd in de ochtend van maandag 4 september in de Helmondse Molenstraat in de boeien geslagen bij de woning van zijn ex. Even daarvoor riep een vrouw vanuit het raam om hulp. De omstreden artiest verzette zich hevig, wat door een straatgenoot werd gefilmd.



Kempi heeft een lang strafblad dat begint in zijn jeugd en vol drugsfeiten staat. Ook is hij veroordeeld voor loverboy-praktijken, een eerdere mishandeling en ook eerder wapenbezit.