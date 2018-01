Rapper Kempi uit rechtszaal verwijderd 'om af te koelen'

De advocaat van de rapper haalde hem na een paar minuten weer naar binnen. Maar tijdens de strafeis van de officier onderbrak Kempi haar opnieuw toen ze begon over zijn vastgestelde stoornissen. ,,Geef me straf, ik heb er genoeg van." De rechter wilde hem het zwijgen opleggen, maar kreeg te horen: ,,Nee, jij moet naar mij luisteren, jullie zijn de duivel."

Kempi stond terecht wegens het mishandelen van zijn vriendin in september. Hij zat destijds tien dagen in voorarrest en mocht daarna in vrijheid de behandeling van zijn zaak afwachten. Uiteindelijk eiste het openbaar ministerie vier maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de artiest. De rechtbank veroordeelde de Eindhovenaar donderdag tot twee maanden cel, met de tijd die hij al in voorarrest zat als onvoorwaardelijk deel. Kempi hoeft daarmee niet terug de cel in.