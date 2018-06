'Rapper Lil' Kim vraagt faillissement aan: vier miljoen dollar schuld'

Kims grootste schuldeiser is een hypotheekverstrekker, die nog twee miljoen dollar van haar krijgt voor een lening op haar huis in New Jersey. De rapper, die eigenlijk Kimberly Denise Jones heet, is bereid dat riante pand te verkopen om uit de schulden te komen. Dat zou overigens niet genoeg zijn, aangezien het huis 'slechts' zo'n 2,3 miljoen dollar waard is.



Ook de belastingdienst krijgt nog geld van Kim. Het gaat in totaal om een schuld van ruim 1,8 miljoen dollar, opgebouwd tussen 2004 en 2017. Lil' Kim heeft voorgesteld haar schuldeisers de komende vijf jaar iedere maand 5500 dollar te betalen. Het lijkt erop dat zij daarmee niet akkoord gaan.



Hoewel het in haar carrière relatief stil is, verdient Kim - vooral via haar verschillende bedrijfjes - nog steeds enkele tonnen per jaar. Met dat geld betaalt ze haar huidige rekeningen, maar ook nieuwe kleding en reisjes. Daarnaast onderhoudt ze haar vierjarige dochtertje Royal Reign. Al met al houdt ze per maand enkele duizenden dollars over.