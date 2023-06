Rapper Lil Wayne kan eigen liedjes niet herinneren door geheugenverlies: ‘Een vloek’

Podcast Stella Bergsma: 'Wij hebben zuurstofd­oor­la­ten­de relatie: we zetten af en toe de ramen open’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Stella Bergsma te gast in de studio om te praten over de liefde, seks én haar nieuwe dichtbundel Meesterwerk voor de prullenbak.