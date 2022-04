Rapper Murda door Turkse rechter veroordeeld tot ruim vier jaar cel voor ‘aanmoedigen drugsgebruik’

Rapper Murda ‘naar omstandig­he­den oké’ in Turkije na eis van celstraf

De Nederlands-Turkse rapper Murda, tegen wie in Turkije een lange celstraf is geëist, is ‘naar omstandigheden oké’, laat zijn manager vrijdag weten. De rapper – echte naam Önder Dogan – zat al een nacht in de cel. Donderdag werd bekend dat tegen hem een celstraf van vijf tot tien jaar cel is geëist.

