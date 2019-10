Rapper Nelly schikt in aanrandingszaak

De anonieme Engelse dame en de 44-jarige Hot in Herre-rapper hebben de zaak buiten de rechtbank om geregeld. Of Nelly, die zegt onschuldig te zijn, haar heeft betaald is niet duidelijk. De details van de schikking zijn vertrouwelijk.



De vrouw beweerde dat de rapper in 2017 na een concert in Engeland masturbeerde in haar bijzijn en haar dwong tot orale seks. Nelly ontkende de beschuldigingen gelijk. ,,Dit soort valse aanklachten van seksueel misbruik ondermijnt de claims van echte slachtoffers", liet hij weten.



Vorig jaar schikte de rapper ook met een dame die zei door hem in zijn tourbus te zijn verkracht. Volgens Nelly hadden de twee inderdaad de lakens gedeeld, maar was er sprake van wederzijds goedvinden.