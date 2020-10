Rapper Snelle geeft online-verrassingsconcert

,,Ik wilde toch iets doen speciaal voor de fans die nu nog langer moeten wachten op mijn grootste solo concertreeks ooit,” zegt de artiest, die samen met de Lieve Jongens band vrijdag optreedt vanuit een leeg AFAS Live.



Kaarthouders krijgen een linkje via de mail en kunnen vrijdag vanaf 20.00 uur naar de hits van Snelle luisteren. ,,We hebben wat liedjes uitgekozen en een paar mensen uitgenodigd en ik weet zeker dat het heel erg leuk gaat worden,” laat de rapper via zijn Instagram Stories weten.