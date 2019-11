Rapper T.I. shockeert: Ik laat gynaecoloog het maagdenvlies van mijn dochter controleren

De rapper krijgt zware kritiek op zijn uitspraken. Zo beschuldigt men hem ervan dat hij zijn dochter al op jonge leeftijd onder druk zet en onnodig controleert. ,,Dit is verschrikkelijk op zo veel verschillende niveau’s...”, aldus Jennifer Gunter, een bekende gynaecoloog uit Amerika. ,,De manier waarop T.I. de privacy en menselijkheid van zijn dochter schendt is één van de walgelijkste dingen die ik heb gehoord”, schrijft een andere Twitter-gebruiker.



,,Geen idee wie dit nog moet horen, maar maagdelijkheid is een sociale fabricatie en heeft helemaal niets te maken met je maagdenvlies”, klinkt het in een tweet van Planned Parenthood, een Amerikaanse organisatie die zich inzet om correcte seksuele voorlichting bij jongeren te krijgen. ,,Maagd zijn betekent dat je geen seks hebt gehad, maar seks betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, dus maagdelijkheid ook. Het maagdenvlies is bij sommige vrouwen van nature open, in andere situaties kan het scheuren door iets simpels als het inbrengen van een tampon of een ritje op de fiets. We blijven het maar zeggen: je kan niet vaststellen of iemand maagd is door een controle van het maagdenvlies!”



Bovendien zijn de ‘maagdelijkheidstesten’ veroordeeld door de World Health Organization, die in 2018 een officiële petitie begon om de praktijk af te schaffen. ,,Het is een schending van de mensenrechten”, klinkt het daar. ,,En het kan afbraak doen aan de fysieke en mentale gezondheid van het meisje in kwestie.”