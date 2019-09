Rapper Ty Dolla $ign komt naar Tilburg toe

Songfesti­val­baas belooft: Geen flauwe, uitgeschre­ven grapjes

8:00 Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam bevat straks minder fratsen, geen flauwe, uitgeschreven grapjes en biedt meer ruimte voor spontaniteit en gevoel dan we gewend zijn. Dat zegt de zogeheten ‘Magic 100’: een groep van bekende en onbekende mensen die meedenkt over de creatieve invulling.