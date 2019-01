Rapper XXXTentacion zeven maanden na zijn dood vader geworden

De Amerikaanse rapper XXXTentacion (20), die vorig jaar in Florida op straat werd doodgeschoten , is gisteren voor de eerste keer vader geworden. Zijn vriendin Jenesis Sanchez beviel van hun jongetje dat de naam Gekyume Onfroy, roepnaam Yume, kreeg.

De geboorte van het jongetje werd op sociale media bekendgemaakt door de moeder van de rapper en door het officiële Instagramaccount van XXXTentacion dat zeven maanden na zijn dood nog steeds wordt bijgehouden.

XXXTentacion, die eigenlijk Jahseh Dwayne Onfroy heet, had op de dag van zijn overlijden net een motordealer bezocht toen twee mannen hem benaderden en één van hen hem van dichtbij neerschoot. Volgens een ooggetuige had de rapper na het incident geen hartslag meer. De daders gingen er in een SUV vandoor. Inmiddels zijn in de zaak vier verdachten aangehouden. Het motief voor het incident is onbekend. Zeer waarschijnlijk hadden de belagers van de rapper het niet op hem gemunt.

De rapper timmerde vooral in Amerika flink aan de weg met zijn muziek, maar zijn privéleven was behoorlijk onrustig. Zo moest hij voor de rechter verschijnen vanwege de vermeende mishandeling van zijn zwangere vriendin. Ook zou hij hebben geprobeerd getuigen om te kopen en was hij aangeklaagd voor meer dan twaalf zware misdrijven. Na zijn dood besloot de rechter al die zaken te staken.

Jahseh Onfroy was op het moment van zijn overlijden in afwachting van het begin van een rechtszaak. Hij was aangeklaagd voor huiselijk geweld, intimidatie en het beïnvloeden van getuigen. Hij ontkende alle beschuldigingen.

