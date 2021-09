Realitykoppel de Scheetjes gaat scheiden: ‘Er is te veel gebeurd’

Wat er precies is voorgevallen tussen Karin en Hans is onduidelijk, maar de twee wonen al apart van elkaar. Karin zit niet meer op Bonaire, waar ze bij hun deelname aan Ik Vertrek een midgetgolfbaan openden. ,,Volgens Hans klopt het niet, maar volgens mij wel. Ik heb m’n keuze ook al gemaakt. Er is te veel gebeurd, zeg maar. Het is eigenlijk al zover heen dat het gewoon nooit meer goed komt.”



Karin vertelt dat ze dinsdag een afspraak heeft met een advocaat. ,,We gaan de vaart erin zetten. Hij zegt: ‘regel het maar’. Nou, dan doe ik dat ook. De Scheetjes zijn niet meer.”



De Scheetjes danken hun bekendheid aan een deelname aan Ik Vertrek. Het stel noemde elkaar voortdurend ‘scheetje’ en zo zijn ze aan hun bijnaam gekomen. In 2020 kregen ze in navolging van de Meilandjes ook een realityserie op SBS 6. De reeks behaalde echter tegenvallende kijkcijfers en werd na één seizoen stopgezet.