Realityserie Utopia stopt na 4,5 jaar

Waylon: De vonk tussen mij en Bibi sloeg onverwachts over

9:08 De vonk tussen Waylon en zijn vriendin Bibi Breijman sloeg volgens de zanger vrij onverwachts over in de aanloop naar zijn concertreeks Top 1000 Allertijden in Ahoy, waar ze dit weekend het podium delen. ,,Ik heb nog nooit een vriendin gehad die zangeres is'', vertelt Waylon tijdens de repetities in Rotterdam.