Rebel Wilson moeder geworden: ‘Met dank aan de beste draagmoeder’

2,2 miljoen kijkers voor The Masked Singer: dit is de eerste afvaller

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Masked Singer is gisteren met maar liefst 2.233.000 kijkers van start gegaan. De show staat daarmee op plek 1 in de top 25 best bekeken programma’s en zorgde bovendien weer voor een stortvloed aan speculaties op sociale media. Wie zouden er verstopt zitten in de Joker, de olifant of de pinguïn? Allerlei namen passeerden de revue, maar voor één deelnemer kwam er gisteravond direct al een eind aan al die suggesties.

5 november