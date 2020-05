Reboot Gossip Girl jaar uitgesteld door coronapandemie

De opnames van de nieuwe serie waren nog niet van start gegaan. De cast en crew zaten volgens HBO Max-directeur Kevin Reilly in de pre-productiefase en waren klaar om van start te gaan. De afleveringen zullen nu op zijn vroegst in 2021 op de streamingdienst te zien zijn.



Gossip Girl was van 2007 tot en met 2012 te zien en draaide om een groep rijke tieners op een privéschool in New York. De hoofdrollen werden vertolkt door Blake Lively, Penn Badgley, Leighton Meester, Chace Crawford en Ed Westwick.



De nieuwe serie speelt zich acht jaar na het origineel af en laat zien hoe het tienerleven in de Amerikaanse miljoenenstad het afgelopen decennium is veranderd. Kristen Bell keert terug als de mysterieuze verteller maar verder ziet een groot deel van de cast er anders uit. Zo krijgt Emily Alyn Lind een van de hoofdrollen en zijn ook Tavi Gevinson, Thomas Doherty, Adam Chanler-Berat en Zion Moreno te zien.