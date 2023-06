Recensie: de dialogen in de serie Deadloch zijn schokkender dan de moorden

Zelden vertoond: een misdaadserie waarvan de dialogen schokkender zijn dan de moorden. De makers van de Australische serie Deadloch krijgen het voor elkaar door enkele personages op te voeren die buitengewoon grof zijn in hun taalgebruik. Opzienbarend is ook dat vooral de vrouwelijke hoofdpersonen geen blad voor de mond nemen.

De kampioen op dit gebied is de inspecteur Eddie Redcliffe die vanuit Darwin wordt ingevlogen naar een kustplaatsje in Tasmania waar op het strand een lijk is gevonden van een naakte man bij wie de tong is verwijderd en de keel is doorgesneden.

Deadloch Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (Amazon Prime)



Eddie (een rol van Madeleine Sami) ziet er met haar kniebroek, Hawai-shirt niet uit als de doorsnee politievrouw. Zodra zij haar mond opendoet komt er stortvloed aan schuttingtaal uit die vooral bestaat uit niet al te subtiele verwijzingen naar mannelijke genitaliën. Ook schoffeert zij iedereen die in haar blikveld opduikt.



Dat geldt ook voor Dulcie Collins (Kate Box), de lokale politievrouw die doorgaans alleen met verdwenen huisdieren te maken heeft. Zij wordt door haar tijdelijke collega meteen omgedoopt tot Paardenhaar, vanwege haar kapsel waar eigenlijk weinig mis mee is.



Deadloch is geschreven door twee in Nederland onbekende Australische comédiennes - Kate McCartney en Kate McLennan - die zich heerlijk hebben uitgeleefd in deze reeks vol kleurrijke types. De gemeenschap die zij schetsen bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen. Er is een grote lesbische gemeenschap - zo woont Dulcie samen met een vrouw -, een vrouwelijke burgemeester en de rijkste ondernemer is een weduwe. Het blijft niet bij de ene strandmoord. Binnen de kortste keren zijn de lijken gevonden van nog drie mannen die op dezelfde manier om het leven zijn gebracht. Het onderzoek verloopt stroef. De twee politievrouwen zitten elkaar voornamelijk dwars. Eddie wil de zaak zo snel mogelijk via de kortste bocht afronden, Dulcie wil dieper op de moorden ingaan.

Het is aan te raden om Deadloch met Engelse ondertitels te bekijken. Het spervuur van Eddie is amper bij te benen en sommige verwensingen zijn onvertaalbaar. O ja, ook de plot steekt heel goed in elkaar.

Volledig scherm Deadloch © Prime Video

