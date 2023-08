Recensie | Eén ster voor het infantiele Blue Beetle: de dood van de superheldenfilm lijkt nabij

De Amerikaanse bevolking bestaat voor 19 procent uit latino’s en toch zijn ze zelden vertegenwoordigd op het witte doek. Blue Beetle geeft deze gemeenschap eindelijk een podium, in een grote superheldenblockbuster nota bene. Jammer alleen dat het zo’n geestdodende film is geworden.

Blue Beetle Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actie/Familiefilm



Blue Beetle is een minder klinkende naam dan zijn collega’s Superman, Batman of zelfs The Flash. Toch maakt de ‘blauwe kever’ deel uit van hetzelfde DC Comics-universum en verscheen het personage al in 1939 voor het eerst in getekende vorm. Het bleef een van de niche-helden, maar ook die krijgen tegenwoordig een eigen film. Het nog altijd dominante superheldengenre wordt als een dweil uitgeknepen tot de allerlaatste druppel.

In het fictieve Palmera City begint de net afgestudeerde Jaime aan een schoonmaakbaantje om zijn Mexicaanse familie financieel te ondersteunen. Daar treft hij per toeval het nichtje van wapenmagnaat Victoria Kord (Oscarwinnares Susan Sarandon die met deze knullige schurkenrol haar reputatie ernstig te grabbel gooit) die hem vraagt een mysterieuze relikwie in de vorm van een scarabee te bewaken. Over de oorsprong komen we weinig te weten. Dat geldt voor wel meer zaken in deze ‘stel geen vragen, heb gewoon lol’-film. Wás er dan maar enige lol aan te beleven.

Vleugellam

De scarabee bindt zichzelf op een zeker moment aan Jaime’s ruggengraat waardoor hij een buitenaards pantser met wapenuitrusting krijgt aangemeten. En een paar vleugels, uiteraard. De makke van Blue Beetle is dat de jongen zijn heldendaden nauwelijks op eigen krachten verricht. Het kostuum werkt min of meer vanzelf en als hij even niet weet wat te doen, kan hij altijd nog een ingebouwd AI-systeem om hulp vragen. Iron Man deed dat ook, maar die had het pak in elk geval nog zelf gebouwd.

Volledig scherm Xolo Mariduena (midden) en zijn filmfamilie in Blue Beetle. © Warner Bros

Problematischer hier is het infantiele toontje. Naast wat generieke en nauwelijks opwindend gefilmde knokpartijtjes, krijgen we veel kneuterig familiedrama van soapniveau voorgeschoteld. De personages zijn op papier misschien sympathiek, maar ze gedragen zich allemaal als kleuters. Clichés plamuren de rest dicht. Ondanks de frisse, diverse cast, is Blue Beetle een en al slijtage.

Filmstudio Warner Bros. mag dit jaar met Barbie een klapper van jewelste in handen hebben, op het hellende superheldenvlak verliezen ze al een tijdlang sloten met geld. Recente (peperdure) producties als Shazam! Fury of the Gods, Black Adam en The Flash flopten allemaal genadeloos. Als ook de kever vleugellam blijkt, zou dat zomaar de dood van de superhelden-cinema kunnen inluiden.

Regie: Ángel Manuel Soto. Hoofdrollen: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Adriana Barraza en Susan Sarandon

