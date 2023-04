Recensie: The Night Agent is een hit op Netflix: wat maakt de serie zo goed?

vier sterrenOp het eerste gezicht lijkt The Night Agent op een gladde Amerikaanse serie waarvan er dertien in een dozijn gaan.

The Night Agent Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Spionageserie (Netflix)



Een FBI-agent speelt een heldenrol bij een metroaanslag, maar wordt vervolgens als gevolg van allerlei verdachtmakingen gedegradeerd tot een telefonist in het Witte Huis die ’s nachts bereikbaar moet zijn voor calamiteiten. Een van die telefoontjes over een aanslag op twee undercoveragenten verandert het leven van de agent in kwestie - Peter Sutherland - voorgoed.

Wat zich vervolgens afspeelt in The Night Agent, een van de best bekeken series op Netflix van de laatste weken, resulteert in een pakkend plot met als kernvraag; wie deugt er wel of niet binnen de burelen van het Witte Huis en de FBI.

Voor Sutherland die zich inmiddels ontfermd heeft over Rose, een ontsnapt nichtje van het vermoorde agenten-echtpaar, resulteert deze situatie in een aantal moeilijke vragen over wie hij wel of niet kan vertrouwen.

Dat gegeven levert een paranoïde reeks plotwendingen op die Sutherland voortdurend met Rose op de vlucht doet slaan. Zij is doelwit omdat zij getuige was van de moord.

Wat The Night Agent zo verslavend maakt is dat de serie ook verrassende personages bevat. Zoals het stel huurmoordenaars dat openlijk praat over hun kinderwens omdat zij ook iets meer op deze aarde willen achterlaten dan een reeks genadeloze afrekeningen. En ook het hoofd van FBI, een Amerikaanse met een Aziatische achtergrond, is geen voor de hand liggende keuze.

The Night Agent biedt ook pittige achtervolgingen en ontsnappingen die de serie veel vaart geven. De afleveringen vliegen voorbij en in elk deel zit een onthulling die naar meer doet smaken. Geen wonder dat door de gunstige ontvangst een tweede seizoen al is aangekondigd.

