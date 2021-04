Recht doen aan de geur van de Noordzee

“Het is mijn associatie bij de zee; mijn beleving,” zegt kunstenaar-geurontwerper Frank Bloem (leeftijd) terwijl de Noordzeegolven op het strand van IJmuiden over zijn schoenen rollen. “Dat vind ik ook zo leuk aan een geur; je kan bijna niet anders dan je eigen herinneringen gebruiken om te ruiken. Wij woonden in Haarlem en gingen vaak wandelen in de duinen; ‘s zomers gingen we altijd kamperen op Vlieland. Al die herinneringen en informatie heb ik geprobeerd te gebruiken.”