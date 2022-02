Rechtbank behandelt maandag beroep tegen vrijlating Lil Kleine

Tim den Besten onderzoekt beïnvloed­baar­heid van seksuele voorkeur

Tim den Besten onderzoekt in een nieuwe documentaire of iemands seksuele voorkeur beïnvloedbaar is. De presentator en programmamaker bezoekt in de VPRO-docu Van de andere kant, die op 31 maart te zien is op NPO 3, onder meer een conferentie in Hongarije waar wordt gesproken over homogenezingstherapie.

21 februari