Rechter bevestigt werkstraf en boete van 610.000 euro voor topmodel Bar Refaeli

Refaeli is veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen over haar verblijfperiodes in het buitenland om belastingen in Israël te ontwijken. Het model zei dat ze in de jaren 2009 en 2012 niet overwegend in het land woonde, maar de rechtbank oordeelde anders. Haar moeder, Tzipi Refaeli, registreerde toen ten onrechte de appartementen van haar dochter onder verschillende namen.

Refaeli brak in 2007 door toen ze het eerste Israëlische model was dat de cover van het tijdschrift Sports Illustrated sierde. Ze is ook bekend om haar relatie met de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio. Het stel ging in 2011 na een relatie van zes jaar uit elkaar. Verder was ze co-presentatrice van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv in 2019, de editie die werd gewonnen door ‘onze’ Duncan Laurence.