Rechter doet 24 april uitspraak in zaak Patricia Paay

De rechtbank doet op 24 april schriftelijk uitspraak in de zaak van het Leiderdorpse administratiekantoor Osuro tegen Patricia Paay (69). Dit heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant vandaag beslist. De rechtbank had de partijen de gelegenheid gegeven hun conflict voor vandaag op te lossen, maar beide partijen bereikten geen overeenstemming.

Osuro eist 93.000 euro van Patricia Paay. De voormalig zangeres en tv-persoonlijkheid ontving vanaf 2015 verschillende bedragen van Osuro, het bedrijf dat is opgericht door haar goede vriend Rob Rijsbergen. Nadat hij in 2017 aan de kant was gezet, ontdekte zijn zoon voor in totaal 1,75 miljoen euro aan dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie. Volgens hem heeft Paay in totaal 93.000 euro van Osuro ontvangen.

Het bedrijf financierde bijvoorbeeld haar rechtszaak tegen GeenStijl, dat een berucht plasseksfilmpje publiceerde met haar in de hoofdrol. Bovendien liet zij zich betalen om als BN'er aan de zijde van haar vriend Rijsbergen te verschijnen op glamourfeestjes.

De nieuwe leiding van Osuro meent dat het geld is geleend en moet worden terugbetaald. Paay zegt dat ze het geld heeft gekregen of ervoor heeft gewerkt en meent dat ze slachtoffer is van een familieruzie over geld. Onderhandelingen over een schikking zijn mislukt, zegt haar advocaat Murat Alaca.

Voormalig zangeres, BN’er en televisiepersoonlijkheid Patricia Paay (69) is de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege rechtszaken. Zo eiste ze enorme schadeclaims van onder meer website GeenStijl en van Johan Vlemmix die het plan had sekspoppen van Paay op de markt te brengen. De rechter wees veel kleinere bedragen toe dan ze had geëist: GeenStijl moet 30.000 euro betalen en Vlemmix 2000 euro, plus proceskosten. Laatstgenoemde gaat overigens nog in hoger beroep.