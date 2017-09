Rechter heeft meer tijd nodig voor uitspraak Masmeijer

Masmeijer woensdag niet aanwezig bij uitspraak

14:09 Frank Masmeijer is komende woensdag 13 september zelf niet aanwezig in de rechtszaal als er uitspraak wordt gedaan door de Belgische rechtbank. Eerder gingen de geruchten dat de uitspraak was uitgesteld. ,,Ik heb net contact gehad met collega Vincke in Belgie: de uitspraak gaat gewoon door”, stelt zijn advocaat in Nederland, Mr. Knoops.