De uitspraak is uitgesmeerd over een zitting van twee dagen. Zo mocht slachtoffer Andrea Constand, die in Cosby een mentor zag, gisteren haar zegje doen in de rechtbank. ,,De jury heeft me gehoord, meneer Cosby heeft me gehoord. Nu hoop ik op een passende uitspraak.''

En de psycholoog van de aanklager liet zijn licht nog schijnen over Cosby. Die zei dat de acteur een 'leven lang' interesse had getoond in seks met vrouwen die daar geen toestemming voor hadden gegeven. Dat wijst, zei de deskundige, op een persoonlijkheidsstoornis.

Advocaat Joseph Green counterde dat gisteren door te stellen dat Cosby op zijn 81ste, vrijwel blind, geen risico meer is voor de samenleving. Hij vraagt om huisarrest met een enkelband.

Laatste woord

Vervolgens mag Cosby zelf nog het laatste woord voeren. The New York Times verwacht een dramatisch moment als hij eindelijk zou praten over de meer dan zestig beschuldigingen van seksueel misbruik. Hij heeft tot op heden alles ontkend, en heeft zich er verder nooit over uitgesproken. Rechter O'Neill moedigt hem aan om te spreken. Maar de kans dat Cosby nu ineens gaat praten is vrij klein, aangezien experts verwachten dat de acteur en zijn juridisch team in hoger beroep zullen gaan.

Het gegeven of Cosby wel of niet het stempel 'seksueel roofdier' krijgt, kan invloed hebben op de strafmaat - al is hij al wel schuldig bevonden aan bovengenoemde feiten. Rechter Steven O’Neill zal halverwege de middag (Nederlandse tijd) uitspraak doen over of hij Cosby een seksueel roofdier vindt. Daarna gaat hij verder met de bepaling van de strafmaat.

Dat kan overigens maximaal tien jaar cel worden in plaats van de dertig jaar die Cosby eerder boven het hoofd hingen. De drie strafbare feiten waaraan Cosby schuldig is bevonden, met drie keer tien jaar cel als maximumstraf, zijn gisteren door de rechter samengevoegd tot één strafbaar feit. En zo kan het zijn dat Bill Cosby, een van 's werelds beroemdste entertainers, later vandaag voor tien jaar achter de tralies belandt.